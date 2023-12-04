Jovem é presa suspeita de esfaquear homem nas costas em Linhares

Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante após esfaquear um homem de 28 anos nas costas dentro de casa no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída ao chão, com um corte profundo.
De acordo com boletim de ocorrência da PM, a faca enferrujada de cabo de madeira e medindo cerca de 30 cm, utilizada no crime, foi recolhida. Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos e depois encaminhou a vítima para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. Até o momento, não há mais informações sobre o estado de saúde do homem.
A mulher suspeita foi localizada na casa. A PM informou que ela resistiu à ação policial, o que motivou o uso de força para contê-la e depois levá-la até a Delegacia Regional de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que a jovem foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, resistência e desobediência à ação policial e foi encaminhada ao presídio feminino.