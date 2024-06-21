Idoso é preso por abusar de menino com deficiência intelectual em Montanha

Um homem de 70 anos foi preso em flagrante após denúncias de que ele estaria abusando sexualmente de um adolescente de 13 anos em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (20). O indivíduo foi detido por moradores até que a Polícia Militar chegasse ao local.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, onde foi questionado sobre a autoria do crime. Ele negou as acusações, mesmo sendo informado de que havia provas dos abusos.
Segundo a Polícia Civil, a vítima é pessoa com deficiência intelectual, e o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável no caso em que a vítima, devido ao quadro dela, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia e depois transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
Os nomes dos envolvidos e do bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).