Idosa de 89 anos morre carbonizada em incêndio em casa em Colatina

Uma idosa de 89 morreu carbonizada em cima da cama durante incêndio na sua casa, na Rua Alcino Romão, no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (17). Segundo a Polícia Militar, a vítima é Laurinda Fabres Romão, que estava acamada havia mais de dez anos.
As chamas teriam começado no quarto onde Laurinda estava dormindo, por volta de 2h da madrugada. Outras duas pessoas estavam na casa e foram socorridas e levadas para um hospital particular da cidade, sem gravidade.
Ainda segundo a PM, quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local do incêndio, o fogo já havia sido controlado pelos moradores da casa e por vizinhos. O corpo da idosa foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A causa do incêndio está sendo investigada.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar disse que a equipe de resgate socorreu dois moradores da residência, sendo um homem e uma mulher, idosos, que inalaram muita fumaça e não se sentiam bem, sendo levados ao hospital. Após constatar a morte da idosa que estava dentro de casa, o órgão acionou as Polícias Militar e Civil. A perícia do Corpo de Bombeiros está em andamento e o prazo para a entrega do laudo é de 20 dias, podendo ser prorrogado.