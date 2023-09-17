Idosa de 89 anos morre carbonizada em incêndio em casa em Colatina

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para onde o corpo da idosa foi levado Crédito: Heriklis Douglas

Uma idosa de 89 morreu carbonizada em cima da cama durante incêndio na sua casa, na Rua Alcino Romão, no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (17). Segundo a Polícia Militar, a vítima é Laurinda Fabres Romão, que estava acamada havia mais de dez anos.

As chamas teriam começado no quarto onde Laurinda estava dormindo, por volta de 2h da madrugada. Outras duas pessoas estavam na casa e foram socorridas e levadas para um hospital particular da cidade, sem gravidade.

Ainda segundo a PM, quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local do incêndio, o fogo já havia sido controlado pelos moradores da casa e por vizinhos. O corpo da idosa foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A causa do incêndio está sendo investigada.