Homem tenta se passar por cliente em mercearia e acaba preso em Colatina

Um homem de 29 anos foi preso ao tentar se passar por um cliente em uma mercearia localizada no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Estado, no final da manhã desta sexta-feira (19). Momentos antes, ele havia solicitado uma corrida de táxi do Centro da cidade para o bairro mencionado, alegando que estava indo para o trabalho. Durante o percurso, segundo a Polícia Militar, o suspeito sacou uma faca, rendeu o motorista e levou o veículo.
Após ter o veículo roubado, o taxista acionou a PM. Enquanto faziam buscas, os policiais viram um homem com as mesmas características do suspeito deixando um carro de modelo parecido ao que foi roubado. Segundo a corporação, o homem entrou em uma mercearia no bairro Carlos Germano Naumann, onde fingiu ser um cliente.
Ao flagrar a cena, os agentes entraram no comércio e fizeram a abordagem do suspeito, que não reagiu. De acordo com a PM, o homem de 29 anos foi reconhecido pelo taxista e assumiu o roubo. Ele foi preso e o carro recuperado. Ainda conforme a corporação, o suspeito possuiu outros 28 registros criminais, sendo oito pela Lei Maria da Penha, além de furtos, ameaças, dano e lesão corporal.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e assim que houver retorno, o texto será atualizado.