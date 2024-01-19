Homem tenta se passar por cliente em mercearia e acaba preso em Colatina

Táxi roubado foi recuperado pela PM no bairro Carlos Germano Naumann Crédito: Divulgação | 8BPM

Um homem de 29 anos foi preso ao tentar se passar por um cliente em uma mercearia localizada no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina , no Noroeste do Estado, no final da manhã desta sexta-feira (19). Momentos antes, ele havia solicitado uma corrida de táxi do Centro da cidade para o bairro mencionado, alegando que estava indo para o trabalho. Durante o percurso, segundo a Polícia Militar, o suspeito sacou uma faca, rendeu o motorista e levou o veículo.

Após ter o veículo roubado, o taxista acionou a PM. Enquanto faziam buscas, os policiais viram um homem com as mesmas características do suspeito deixando um carro de modelo parecido ao que foi roubado. Segundo a corporação, o homem entrou em uma mercearia no bairro Carlos Germano Naumann, onde fingiu ser um cliente.

Ao flagrar a cena, os agentes entraram no comércio e fizeram a abordagem do suspeito, que não reagiu. De acordo com a PM, o homem de 29 anos foi reconhecido pelo taxista e assumiu o roubo. Ele foi preso e o carro recuperado. Ainda conforme a corporação, o suspeito possuiu outros 28 registros criminais, sendo oito pela Lei Maria da Penha, além de furtos, ameaças, dano e lesão corporal.