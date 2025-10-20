Homem furta chocolates e lâminas de barbear em farmácia de Vila Velha
Um homem identificado como Evandro Souza Garcia, de 30 anos, foi preso após furtar diversos produtos de uma farmácia em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, no último sábado (18). Entre os itens, estavam barras de chocolate e lâminas de barbear.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito entrou no local e pegou oito lâminas de barbear, dois frascos de óleo capilar e seis barras de chocolate, totalizando R$ 546,54 em produtos. Evandro também estava com três potes de suplemento alimentar, que não pertenciam à loja. Após perceber o crime, a atendente pediu socorro e um homem que passava pela região imobilizou o ladrão até a chegada dos agentes. Ele foi levado para a delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por furto. Como não pagou a fiança estipulada pelo delegado, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.