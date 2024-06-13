Homem é encontrado morto e com rosto desfigurado em terreno de Cariacica

Um homem foi encontrado morto e com o rosto desfigurado em um terreno baldio no bairro Jardim América, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a polícia, a vítima – que não foi identificada – foi assassinada a pedradas.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local e apurou junto aos policiais que a vítima teria entre 25 e 35 anos e, aparentemente, seria uma pessoa em situação de rua. Ao lado do corpo havia pedras. O terreno onde o crime aconteceu era afastado de casas e empresas, então ninguém ouviu nenhum grito ou viu qualquer movimentação suspeita.
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia".