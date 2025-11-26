Homem é assassinado a tiros perto de bar em Guriri, São Mateus

Um homem de 38 anos foi assassinado a tiros no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que ouviram barulho dos disparos e viram dois suspeitos em uma moto, um deles armado. A dupla fugiu do local e não foi localizada pelos policiais. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.