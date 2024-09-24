Homem aluga imóveis, vende como se fossem dele e acaba preso no ES

Um homem de 32 anos foi preso em Itaparica, Vila Velha, investigado por alugar imóveis para morar e depois vendê-los como se fossem dele. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (24) e pelo menos três pessoas caíram no golpe, totalizando R$ 240 mil em prejuízo.
De acordo com o titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Carlos Vitor, o homem agia sempre da mesma forma: alugava o apartamento, depois anunciava o imóvel, apresentava as áreas comuns e vendia como se também fosse dele. Cada uma das três vítimas já apuradas na investigação teve um prejuízo de R$ 80 mil.
O homem investigado por estelionato foi preso na portaria do prédio onde morava, no momento em que saía do edifício, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pelo 6º Juízo Criminal de Vila Velha. O nome dele e mais detalhes sobre a investigação não foram divulgados.