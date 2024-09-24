Homem aluga imóveis, vende como se fossem dele e acaba preso no ES

De acordo com o titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Carlos Vitor, o homem agia sempre da mesma forma: alugava o apartamento, depois anunciava o imóvel, apresentava as áreas comuns e vendia como se também fosse dele. Cada uma das três vítimas já apuradas na investigação teve um prejuízo de R$ 80 mil.