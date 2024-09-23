Grave acidente interdita a BR 262 em Domingos Martins

ATUALIZAÇÃO: Após publicação desta matéria, a PRF confirmou que a via foi totalmente liberada por volta de 20h30, após mais de seis horas de interdição. O texto foi atualizado.
Um acidente envolvendo quatro carretas interditou totalmente a BR 262 em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (23). A informação preliminar da Polícia Rodoviária Federal era de três veículos envolvidos, porém o Corpo de Bombeiros atualizou o número. A colisão ocorreu no quilômetro 83,4, altura do Distrito de Aracê. Uma pessoas morreu e outras duas ficaram feridas— uma delas precisou ser retirada das ferragens. A batida ocorreu por volta de 14h, e pista foi liberada nos dois sentido por volta de 20h30.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos envolvidos são:
- Um transportador de toras de eucalipto
- Um de carroceria aberta
- Um caminhão-tanque
- Um guincho