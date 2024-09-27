Fogo em vegetação atinge empresa e destrói produtos em Cariacica

Um incêndio em área de mata atingiu uma área de quatro mil metros de um depósito de paletes de madeira no bairro Nova Esperança I, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (27). Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o vento levou fuligens à empresa por volta da 12h, quando as chamas começaram, e foram controladas por funcionários. Porém, durante o horário de almoço, o fogo retomou e se alastrou no local.
O proprietário da empresa contou que 95% dos produtos foram destruídos. Os militares do Corpo de Bombeiros levaram duas horas e meia para controlar as chamas porque o material é altamente inflamável. Em um vídeo feito por uma pessoa que mora em frente ao espaço é possível ver a fumaça densa que se formou. (veja acima).
*Com informações do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta