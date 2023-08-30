ES cria 1.811 vagas de trabalho com carteira assinada em julho

O Espírito Santo criou 1.811 postos de trabalho no mês de julho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Economia. Os setores que contribuíram para o saldo positivo foram serviços (1.783), construção civil (1.289), comércio (1.060) e indústria geral (784).
Os números apontam que as vagas quase triplicaram em relação ao mês de junho, com uma alta de 196,3%, quando foram criados 611 empregos. De janeiro de 2023 até julho, o saldo capixaba é de 31.518 novas contratações.
O Caged contabiliza apenas trabalhadores com carteira assinada. O saldo do emprego equivale ao número de pessoas contratadas (41.987) menos o número de demissões (40.176).
Dentre os setores econômicos, o agronegócio foi o único que registrou saldo negativo (-3.105).