ES cria 1.811 vagas de trabalho com carteira assinada em julho

O setor da construção civil foi um dos que mais contribuíram com a oferta de vagas no ES Shutterstock

Os números apontam que as vagas quase triplicaram em relação ao mês de junho, com uma alta de 196,3%, quando foram criados 611 empregos. De janeiro de 2023 até julho, o saldo capixaba é de 31.518 novas contratações.