Dupla é presa após troca de tiros com a polícia em Pinheiros

Materiais apreendidos durante a ação policial em Pinheiros Crédito: Divulgação/PCES

Dois homens foram presos após um confronto armado com a polícia no bairro Jundiá, em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo , nesta segunda-feira (10). De acordo com a Polícia Civil , os suspeitos são ligados a uma facção criminosa conhecida como “Bonde do Jundiá (BDJ)” e foi possível chegar até eles após denúncias de que os indivíduos estariam com armas de fogo e manipulando drogas em uma plantação de café. A identidade da dupla não foi revelada.

A ação foi realizada em conjunto, com apoio da Polícia Militar . As equipes chegaram até o local indicado e foram recebidas a tiros por quatro criminosos, segundo a corporação, sendo necessário revidar a agressão.

Após intensas buscas na plantação de café, foram localizados e presos dois indivíduos, de 20 e 21 anos. Também foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas, 43 munições calibre 38 intactas, 13 buchas de maconha e dois aparelhos celulares. No entanto, outros dois suspeitos conseguiram fugir.

“Dois dos suspeitos, que, inclusive, foram identificados de imediato, conseguiram fugir do cerco policial, ambos portando armas de fogo. Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia. A investigação vai continuar com o objetivo de prender os demais envolvidos na troca de tiros”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Jameson Amaral.