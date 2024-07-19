Dupla é presa ao jogar fora mochila 'recheada' com maconha em Vila Velha

Mais de 360 embalagens contendo maconha foram apreendidas e duas pessoas foram detidas pela equipe da ROCAM, da Guarda Municipal de Vila Velha, no final da tarde desta quinta-feira (19), na Rodovia do Sol. No total, foram 600 pedaços da droga encontrados, já que em cada embalagem havia mais de um pedaço do entorpecente.
A equipe realizava patrulhamento no bairro Jabaeté, quando avistou um carro em alta velocidade. O veículo foi seguido e, segundo a guarda, em um determinado momento os ocupantes tentaram despistar os agentes jogando uma mochila no meio do caminho. Em seguida, abandonaram o automóvel em uma rua sem saída.
A mochila, que foi recuperada, estava recheada de pedaços de maconha. Um homem e uma mulher tentaram escapar correndo, mas foram capturados na rodovia do Sol. Eles foram detidos e encaminhados ao DPJ de Vila Velha.
Mais informações foram solicitadas à Polícia Civil.