Duas mulheres ficam feridas em acidente entre moto e carro em Ponto Belo

Duas mulheres que estavam em uma moto ficaram feridas após se envolverem em um acidente com um carro em um cruzamento na região do bairro Carvão, em Ponto Belo , no Norte do Espírito Santo , na tarde de quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar , a condutora da moto sofreu uma fratura exposta e a garupa teve escoriações nas pernas. Já o motorista do automóvel não se feriu.

Câmeras de segurança na rua mostram o momento em que ocorre a colisão em diferentes ângulos. É possível ver, como impacto da batida, que as mulheres na moto são arremessadas para cima do carro e depois caem no chão. O capacete da vítima que estava na garupa 'voou'.

Segundo a PM, devido ao atendimento, não foi possível obter mais informações com as mulheres envolvidas. Já o motorista disse aos militares que teria feito um sinal para que a moto parasse. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.