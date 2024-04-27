Detentos são encontrados mortos em presídio de Viana

Dois internos que cumpriam pena na Penitenciária de Segurança Máxima (PSMA 1), em Viana, foram encontrados mortos na madrugada deste sábado (27). O caso é investigado pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Penal do Espírito Santo.

Em nota, a Secretaria da Justiça lamentou o ocorrido na unidade, e informou que será instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar todas as circunstâncias do fato. "O ocorrido foi comunicado para os familiares dos internos, e aos órgãos que compõem o sistema de justiça", destacou a pasta.