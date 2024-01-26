Destaque do Aster que brilhou na Copinha acerta com o Vila Nova-GO

Gustavinho já vestiu a camisa do Vila Nova-GO Crédito: Divulgação

Após sucesso na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia-atacante Gustavinho é o novo reforço do Vila Nova-GO. O atleta foi um dos destaques da campanha do Aster Itaquá na competição, levando a equipe até a fase de quartas-de-final, onde foi eliminada pelo Flamengo nos pênaltis. O carioca que completa 21 anos hoje (24) assinou um contrato de 1 ano com o clube no dia do seu aniversário, e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024.

Gustavinho demonstrou felicidade por ter a oportunidade de jogar em um clube como o Vila Nova.

"Sensação indescritível, é um sonho de criança, jogar um Brasileiro, ter caras que há um tempo eu acompanhava pela TV e hoje poder estar com eles é muito bacana. O grupo me recebeu super bem, Ralf, Apodi, Fernando e os outros atletas também, já até me apelidaram de 'Soteldo'. Agora é aproveitar ao máximo para quando aparecer a minha oportunidade, eu possa ajudar meus companheiros", declarou.

Apesar de ter disputado a Copinha, que é uma competição de base, o jogador já tem experiência como profissional. Ele atuou pela equipe principal do Aster Brasil na Copa Espírito Santo 2022 e esteve no elenco do Serra, campeão do torneio em 2023, até a fase mata-mata.