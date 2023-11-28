Criminosos invadem casa e executam jovem a tiros na Serra

O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o final da manhã desta terça-feira (28), ninguém havia sido preso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e depois liberado para os familiares.