Criminosos invadem casa e executam jovem a tiros na Serra

Um jovem de 19 anos, identificado como Matheus Alves Teodorio, foi assassinado a tiros dentro da casa da mãe em Nova Carapina I, na Serra, na segunda-feira (27). Ele estava deitado no quarto quando dois suspeitos invadiram a residência e dispararam.
A mãe de Matheus contou à Polícia Militar que os dois criminosos estavam armados. A vítima foi atingida por sete disparos no braço, três na axila, dois no tórax, três no abdômen e dois na perna. Ninguém soube informar autoria ou motivação para o crime.
O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o final da manhã desta terça-feira (28), ninguém havia sido preso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e depois liberado para os familiares.