Criança que caiu do 2° andar de escola continua na UTI em Colatina

“A criança envolvida no acidente permanece sob cuidados intensivos na UTI Pediátrica do Hospital Maternidade São José, em Colatina. Atualmente, a paciente está sendo monitorada com ventilação mecânica, após cirurgia realizada pela equipe de neurologia. O estado é muito grave e delicado. Nossa equipe médica continua dedicando todos os esforços para oferecer o melhor tratamento possível à criança. A avaliação da situação continua em andamento e medidas adicionais poderão ser tomadas para estabilizar seu estado”, diz a unidade médica em nota enviada neste domingo (3).