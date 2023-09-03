Criança que caiu do 2° andar de escola continua na UTI em Colatina

De acordo com o Hospital Maternidade São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, o estado de saúde da criança de quatro anos que caiu do segundo andar de uma escola é considerado muito grave e delicado neste domingo (3). A menina passou por uma cirurgia no sábado (2) e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.
A criança sofreu uma queda de aproximadamente sete metros de altura, de uma báscula até o chão de uma rua vizinha à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, onde é aluna, na tarde da última quinta-feira (31).
“A criança envolvida no acidente permanece sob cuidados intensivos na UTI Pediátrica do Hospital Maternidade São José, em Colatina. Atualmente, a paciente está sendo monitorada com ventilação mecânica, após cirurgia realizada pela equipe de neurologia. O estado é muito grave e delicado. Nossa equipe médica continua dedicando todos os esforços para oferecer o melhor tratamento possível à criança. A avaliação da situação continua em andamento e medidas adicionais poderão ser tomadas para estabilizar seu estado”, diz a unidade médica em nota enviada neste domingo (3).