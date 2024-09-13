Comércios fechados e ônibus com restrições após mortes em Vitória

Após o dia de tensão no bairro Tabuazeiro, em Vitória, ao longo da última quinta-feira (12), o comércio da região da entrada no Morro do Macaco permaneceu fechado nesta sexta-feira (13). Os ônibus também só estão circulando na parte baixa, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), por segurança.
O motivo do medo é porque, na madrugada de quinta, dois homens foram mortos durante uma ação da Polícia Militar dentro de um apartamento no Morro do Macaco. Depois disso, desde cedo, moradores fizeram manifestações na região, ateando fogo em pneus e bloqueando a rua, em pelo menos três momentos do dia.
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, foi ao bairro na manhã desta sexta-feira e constatou que comércios como supermercados, padarias e farmácias estavam fechados. Uma moradora conversou com ela. "Eu saí pensando que ia estar tudo aberto para comprar material para fazer almoço e está tudo fechado, sem nem previsão de abertura", disse a mulher.
A Polícia Militar está presente no local, reforçando o patrulhamento, desde que as mortes ocorreram. Segundo a corporação, não há toque de recolher instaurado no bairro. A Ceturb-ES informou que o itinerário dos ônibus vão voltar ao normal "assim que a situação se normalizar".