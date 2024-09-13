Comércios fechados e ônibus com restrições após mortes em Vitória

Comércios que ficam na entrada que dá acesso ao Morro do Macaco estão com as portas fechadas nesta sexta-feira (13)

A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, foi ao bairro na manhã desta sexta-feira e constatou que comércios como supermercados, padarias e farmácias estavam fechados. Uma moradora conversou com ela. "Eu saí pensando que ia estar tudo aberto para comprar material para fazer almoço e está tudo fechado, sem nem previsão de abertura", disse a mulher.