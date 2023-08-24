Carreta guiada por inteligência artificial é testada em Portocel

Veículo autônomo é inédito na área portuária Crédito: Portocel

Uma carreta autônoma começou a ser testada pela Suzano no transporte de cargas em Portocel, terminal multicargas e multimodal da empresa em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Considerado inédito no setor portuário, o veículo foi desenvolvido pela gigante da celulose em parceria com a Lume Robotics e a VIX Logística.

O veículo é totalmente conduzido por sistema computacional. Foram adaptados para testes dois cavalos mecânicos de carretas que transportam celulose. A operação é assistida e está sendo feita com o veículo tripulado.

O sistema de inteligência artificial é interligado a câmeras e sensores e conta ainda com visão computacional, mapeamento, localização, planejamento de rotas, tomadas de decisão, planejamento de movimento, controle e central de operações.