Caminhão tem carga de cerveja saqueada após tombar na Rodovia Leste-Oeste

Uma carga de cerveja foi saqueada na Rodovia Leste-Oeste após o caminhão que transportava as bebidas tombar na via. O acidente aconteceu na altura do bairro Campo Belo, em Cariacica, e vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a população carregando as caixas. Em alguns momentos, as pessoas até começam a se juntar para retirar a lona que cobre o veículo.