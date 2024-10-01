Caminhão com quase 700 botijões de gás tomba no Contorno do Mestre Álvaro

Caminhão com carga de botijão de gás tomba no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra.

A linha férrea próxima ao local também ficou interditada, pois os produtos caíram sobre a estrada de ferro. Porém, a passagem foi liberada às 18h10.

O motorista do caminhão ficou ferido e recebeu atendimento médico. Já o passageiro do caminhão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, devido aos machucados.