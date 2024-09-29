Briga termina com carro incendiado e tentativa de homicídio em Colatina

Uma briga entre dois homens terminou com um carro incendiado e uma tentativa de homicídio no bairro Fioravante Marino, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada da última sexta-feira (27).
De acordo com a Polícia Militar, houve um chamado com a informação de que havia um veículo em chamas no local. Quando a equipe chegou ao endereço, visualizou a cena e o Corpo de Bombeiros atuando para conter o fogo. O dono do automóvel foi encontrado ali e contou aos militares que teve um desentendimento com um indivíduo, os dois trocaram xingamentos e empurrões e, então, o rapaz causou o incêndio e fugiu.
Momentos depois, a PM foi chamada para uma ocorrência de tentativa de homicídio no mesmo local. Lá, o dono do carro incendiado assumiu a autoria do crime e disse que estava tomado pela raiva. Ao saber onde estava o outro indivíduo, ele o procurou e com um facão o agrediu. Informou ainda que jogou o facão em um matagal. A vítima foi socorrida com ferimentos ao Pronto Socorro do Hospital Silvio Avidos, no mesmo município. Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde da vítima.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 30 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).