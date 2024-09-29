Briga termina com carro incendiado e tentativa de homicídio em Colatina

Momentos depois, a PM foi chamada para uma ocorrência de tentativa de homicídio no mesmo local. Lá, o dono do carro incendiado assumiu a autoria do crime e disse que estava tomado pela raiva. Ao saber onde estava o outro indivíduo, ele o procurou e com um facão o agrediu. Informou ainda que jogou o facão em um matagal. A vítima foi socorrida com ferimentos ao Pronto Socorro do Hospital Silvio Avidos, no mesmo município. Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde da vítima.