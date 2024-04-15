Avião voando em 'círculos' chama a atenção de moradores no ES

Aeronave saiu do Aeroporto de Vitória, seguiu para a Serra e depois permaneceu fazendo manobras em alto mar Crédito: Flight Radar 24 | Reprodução

Uma aeronave voando em círculos intrigou os moradores da Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (15). Em sites de monitoramento de voos em tempo real, como o Flight Radar 24, foi possível ver o avião – cujo trajeto aparece na cor amarela ao sobrevoar o continente, e em verde ao passar sobre o Oceano Atlântico. Antes, ele havia passado sobre o aeroporto da Capital capixaba.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informou que se trata da aeronave do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), unidade subordinada ao DECEA, responsável, entre outras atribuições, pela aferição dos auxílios à navegação aérea.

A aeronave utilizada foi um Legacy 500 – denominado na FAB como IU-50. O modelo é normalmente usado para voos de inspeção e, na prática, atesta se os dados fornecidos pelos equipamentos de auxílios à navegação instalados dentro e fora dos aeroportos estão calibrados.

Questionada, a Zurich Airport Brasil, empresa que administra o terminal aéreo, frisou ainda que o Aeroporto de Vitória funcionou normalmente durante o período e não houve prejuízos aos passageiros.