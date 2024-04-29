Avenida de Cachoeiro terá mudança no trânsito com construção de retorno Crédito: Matheus Martins

A Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, uma das vias de maior fluxo em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, passará por mudanças no trânsito. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou, nesta segunda-feira (29), uma obra para a construção de um retorno próximo à Viação Itapemirim.

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o projeto de requalificação viária prevê melhorar o fluxo no trecho. Com a mudança, divulgada pelo prefeito Victor Coelho, quem segue sentido a localidade de Safra, pegará a pista da direita, sem ter que parar no semáforo – como acontece atualmente. Já o condutor que quiser retornar para a cidade, deverá pegar a pista da esquerda sem interrupção.

“Quem vem da Safra, antes de chegar nesse ponto, terá intervenções de desaceleração para pegar a pista da direita. Tudo será bem sinalizado pelo Dnit, responsável pelo trecho que será municipalizado”, explicou Coelho.

Projeto de como ficará fluxo na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar Crédito: Reprodução