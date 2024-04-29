Avenida de Cachoeiro terá mudança no trânsito com construção de retorno

A Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, uma das vias de maior fluxo em Cachoeiro de Itapemirim
, no Sul do Espírito Santo, passará por mudanças no trânsito. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou, nesta segunda-feira (29), uma obra para a construção de um retorno próximo à Viação Itapemirim.
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o projeto de requalificação viária prevê melhorar o fluxo no trecho. Com a mudança, divulgada pelo prefeito Victor Coelho, quem segue sentido a localidade de Safra, pegará a pista da direita, sem ter que parar no semáforo – como acontece atualmente. Já o condutor que quiser retornar para a cidade, deverá pegar a pista da esquerda sem interrupção.
“Quem vem da Safra, antes de chegar nesse ponto, terá intervenções de desaceleração para pegar a pista da direita. Tudo será bem sinalizado pelo Dnit, responsável pelo trecho que será municipalizado”, explicou Coelho.
Os serviços, que seguirão ao longo do mês de maio, acontecerão entre as 7h às 17h. Nesta primeira etapa, serão realizados a remoção do canteiro existente e ajustes iniciais na área onde será construído retorno. Embora não esteja prevista a interdição total da via, a orientação, aos condutores, é a de trafegar com cautela, em virtude do deslocamento de trabalhadores e maquinário no local das obras.