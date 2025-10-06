Avenida Carioca, uma das principais vias de Vila Velha, muda de nome

Uma das avenidas mais movimentadas de Vila Velha ganhou um novo nome desde a última sexta-feira (03). Agora, a antiga Avenida Carioca, que faz ligação com a Terceira Ponte, passa a se chamar Avenida Doutor Olívio de Andrade Lyra. A via é um importante corredor viário do município e corta quatro bairros da cidade canela-verde: Centro, Divino Espírito Santo, Itapuã e Praia da Costa.