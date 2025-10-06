A Gazeta - Agora

Avenida Carioca, uma das principais vias de Vila Velha, muda de nome

Publicado em 06/10/2025 às 11h40
Obras de tamponamento do Canal da Costa
Avenida Carioca passa a se chamar Avenida Doutor Olívio de Andrade Lyra Crédito: Fernando Madeira

Uma das avenidas mais movimentadas de Vila Velha ganhou um novo nome desde a última sexta-feira (03). Agora, a antiga Avenida Carioca, que faz ligação com a Terceira Ponte,  passa a se chamar Avenida Doutor Olívio de Andrade Lyra. A via é um importante corredor viário do município e corta quatro bairros da cidade canela-verde: Centro, Divino Espírito Santo, Itapuã e Praia da Costa.

A mudança foi proposta em projeto de Lei do vereador George Alves (Podemos/ES) e sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido).

