Aposta de Vitória-ES leva R$ 36 mil na quina da Mega-Sena
Publicado em 22/02/2026 às 11h22
Uma aposta simples, com seis dezenas, feita em Vitória, fez a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 36.398,76. Ninguém acertou o prêmio principal sorteado na noite deste sábado (21), que acumulou em R$ 116 milhões. Os números foram 07-10-17-35-44-46.
De acordo com a Caixa, 106 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 36.398,76 cada. Houve 7.501 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 847,85.