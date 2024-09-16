Aluno é apreendido com arma e munições no Ifes de Cariacica

Um adolescente foi apreendido com arma de fogo e munições dentro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Cariacica na última sexta-feira (13). A instituição informou que o aluno da unidade de Itacibá foi identificado após investigação em função de frases com conteúdos extremistas escritas em banheiros masculinos.

A Polícia Militar, por meio da Patrulha Escolar, recebeu denúncias que o adolescente estaria armado e acabou encontrando na mochila dele um revólver calibre 38 e 34 munições. Os pais foram acionados e conduzidos junto ao aluno para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde o menor de idade foi autuado por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). A idade dele não foi divulgada.