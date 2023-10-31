Adolescentes em moto roubada atiram perto de escola em Colatina

Ainda segundo o capitão, a ação teria ocorrido para vingar um homicídio que ocorreu há cerca de cinco meses: do irmão do adolescente de 15 anos que conduzia a moto. "Eles passaram por um grupo de indivíduos que estavam próximo à esquina da escola e efetuaram disparos de arma de fogo, vindo a atingir o ombro de um deles", disse o capitão em uma rede social.