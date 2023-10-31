Adolescentes em moto roubada atiram perto de escola em Colatina

Uma tentativa de homicídio no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, terminou com um adolescente foragido e outro apreendido pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (31). Segundo informações do capitão da PM Carlos Balbino, os dois jovens, de 15 e 16 anos, estavam em uma moto furtada na noite de segunda-feira (30) em Pancas, e teriam efetuado disparos de arma de fogo próximo à esquina de uma escola do bairro.
Ainda segundo o capitão, a ação teria ocorrido para vingar um homicídio que ocorreu há cerca de cinco meses: do irmão do adolescente de 15 anos que conduzia a moto. "Eles passaram por um grupo de indivíduos que estavam próximo à esquina da escola e efetuaram disparos de arma de fogo, vindo a atingir o ombro de um deles", disse o capitão em uma rede social.
Os dois adolescentes possuem passagens e apreensões pela Polícia Militar. O indivíduo baleado no ombro, segundo Balbino, é conhecido na atividade de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, um dos adolescentes foi apreendido. A polícia fez diligências ao longo do dia para encontrar o outro jovem, mas não há mais atualizações sobre o paradeiro dele.