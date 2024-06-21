Adolescente é baleado por dupla de moto quando saía de casa em Linhares

Um adolescente de 15 anos foi baleado por dois homens armados que estavam de moto no Residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (21), por volta das 6h. A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital no mesmo município.
A PM foi ao hospital para onde a vítima foi levada primeiramente. No local, em relato aos policiais, o padrasto da vítima contou que o jovem estava saindo de casa quando sofreu os disparos. Contou ainda que o enteado havia sofrido ameaças do cunhado, anteriormente.
A vítima, depois, foi transferida para outra unidade hospitalar, na mesma cidade. De acordo com a apuração de A Gazeta, o adolescente está internado na sala vermelha, em vigilância constante e pode passar por cirurgia, com traumas na região do tórax e do abdome.
Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”.