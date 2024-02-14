Adolescente desaparece durante carnaval e família pede ajuda em Vitória

Atualização: a família da adolescente informou, na noite de quarta-feira (14), que ela foi encontrada.

Após sair para encontrar as amigas durante o carnaval, uma adolescente de 13 anos desapareceu e não deu mais notícias. Familiares contaram que ela teria saído nessa terça-feira (13) de casa, no Centro de Vitória , em direção ao Parque Moscoso, onde foi vista pela última vez.

Segundo o irmão dela, a adolescente afirmou que voltaria por volta das 17 horas, o que não ocorreu. As amigas teriam contado ainda que chegaram a se encontrar com ela, mas que, em certo momento, Lara foi comer em um fast food e não retornou mais.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional de Vitória e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD).