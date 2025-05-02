Acidente na BR 101 prejudica trânsito em Itapemirim, Sul do ES

Um acidente envolvendo veículo de carga prejudica o trânsito na BR 101, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (2). A Ecovias 101 informou que o acidente aconteceu por volta das 11h45 e uma pessoa foi encaminhada a hospital. O fluxo de veículos foi desviado pela marginal da rodovia, em esquema de "Pare e Siga", até 14h10 — momento em que o trânsito foi totalmente liberado.