Acidentes em rodovias do ES indicam que já passou da hora de mudar o rumo

Acidente com van que levava pacientes a Vitória matou quatro pessoas na BR 259, em João Neiva Crédito: Internauta

O veículo que saiu de João Neiva às duas da manhã levava idosos para Vitória, onde fariam cirurgias oftalmológicas, informação confirmada pelo secretário de Saúde do município do Norte do Estado. A peregrinação constante em busca de consultas, exames e cirurgias não atinge apenas procedimentos de alta complexidade, mas também serviços mais comuns, desnudando a baixa capilaridade da saúde pública no Espírito Santo.

Além do sofrimento dos pacientes e acompanhantes, que encaram horas de viagem e de espera nos hospitais da Capital, há ainda o custo com as transferências para as administrações públicas. Esse cenário faz parecer que a saúde nem é um direito do cidadão, mas sim um privilégio.

Antes de conseguir atendimento, no entanto, é preciso enfrentar as perigosas estradas do Espírito Santo. Nelas, o já conhecido trinômio fatal formado por imprudência, negligência e imperícia soma-se à péssima condição das vias. A mais recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontou que a qualidade das rodovias brasileiras piorou no último ano.