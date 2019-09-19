Rodovias: ES é o terceiro do país com mais acidentes a cada 100 km

Acidente entre caminhão e carreta em Marechal Floriano Crédito: Roberly Pereira

estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontou que o Espírito Santo ocupa a terceira posição do ranking nacional de acidentes -nas rodovias federais- com vítimas por 100 km de extensão com envolvimento de caminhões. Os dados são referentes a 2018. Umapontou que oocupa a terceira posição do ranking nacional de acidentes -nas rodovias federais- com vítimas por 100 km de extensão com envolvimento de caminhões. Os dados são referentes a 2018.

O estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar com 66,6 acidentes. Em segundo lugar, está Santa Catarina, com 55,3 acidentes a cada 100 km. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, com 48,4, e em quarto lugar, o Rio de Janeiro, com 40,4.

BR 262 em Marechal Floriano, Região Serrana do estado. O índice por extensão corresponde ao total de acidentes com vítimas sobre a extensão avaliada multiplicada por 100. O trecho mais perigoso para caminhoneiros no Espírito Santo fica entre os kms 55,9 e 65,9 daemdo estado.

Em relação ao número de acidentes com vítimas com envolvimento de caminhão ocorridos em rodovias federais, o Espírito Santo ocupa a 10ª posição com 485 registros. Desse total, 65 pessoas morreram. Minas Gerais foi estado com maior índice de acidentes: foram 2.098.

CNT destaca que a maior causa dos acidentes é a falta de atenção dos condutores e pedestres. Entre 2007 a 2018, ocorreram 26.143 acidentes no estado. Em 2018, foram 584. Desse total, 704 pessoas ficaram feridas e 65 morreram em 2018. Adestaca que a maior causa dos acidentes é a falta de atenção dos condutores e pedestres.

DIA COM MAIS ACIDENTES

O estudo da CNT indica que a maioria dos acidentes registrados nas rodovias federais do país são colisões. Em 2018, aconteceram 18,239 acidente, sendo 5.608 sem vítimas e 12.631 com vítimas. O documento revela que a maioria dos acidentes acontece nas sextas-feiras. No acumulado entre 2007 a 2018, foram registrados 30.341 (16,2%) acidentes.

ACIDENTES NAS RODOVIAS FEDERAIS NO ES

Número de vítimas:

BR 101: 505

BR 262: 143

BR 259: 47

BR 482: 2

BR 393: 1

Número de mortos:

BR 101: 47

BR 262: 14

BR 482: 2

BR 259: 1

Número de feridos

BR 101: 458

BR 262: 129

BR 259: 46

BR 393: 1