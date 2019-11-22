Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • A vanguarda da reação contra a corrupção deve nos servir de exemplo?
Lava Jato

A vanguarda da reação contra a corrupção deve nos servir de exemplo?

Qualquer semelhança da “Mãos Limpas” com a nossa “Lava Jato” não é uma simples coincidência. Só que, no Brasil, o ponta de lança da reação, além do parlamento, é o Supremo Tribunal Federal

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

22 nov 2019 às 04:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

A Justiça, escultura de Alfredo Ceschiatti na fachada do Supremo Tribunal Federal Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF
A Itália é o exemplo mais próximo de como os grupos que se organizam para saquear os cofres públicos reagem às iniciativas que visam combatê-los. Lá, a “Operação Mãos Limpas”, entre 1992 e 1994, expediu 3 mil mandados de prisão e investigou mais de 6 mil pessoas, entre empresários, parlamentares e administradores locais. Investigou e condenou o mais alto escalão da política e do empresariado envolvido em corrupção.
O “establishment” italiano reagiu com o parlamento gestando leis para proteger a classe política e criar obstáculos às investigações, enquanto campanhas eram movidas tentando desmoralizar os procuradores que estavam à frente da operação. Eram acusações de corrupção passiva, nunca comprovadas, divulgação de dossiês anônimos e falsos, denúncias de desrespeito à Constituição e ameaças de morte.
No final de 1994 a “Operação Mãos Limpas” chegou ao fim tendo sido escolhido como primeiro ministro um dos empresários mais investigados por ela, Silvio Berlusconi. A Transparência Internacional, em 2019, colocou a Itália em 59º lugar no ranking dos países menos corruptos, uma posição um pouco melhor – mas, mesmo assim, muito ruim – que a de 2014 (70ª), sendo que quanto mais perto do 1º lugar, menos corrupto é o país.

Veja Também

Moro diz que debate sobre 2ª instância no Congresso não afronta STF

Veja como a decisão do STF sobre uso de dados fiscais pode afetar o ES

Defensoria pode rever 87 processos de presos beneficiados com decisão do STF

Qualquer semelhança da “Mãos Limpas” com a nossa “Lava Jato” não é uma simples coincidência. Só que, no Brasil, o ponta de lança da reação, além do parlamento – onde o pacote anticrime do ministro Sergio Moro está sendo devidamente transfigurado – é o Supremo Tribunal Federal.
O STF, que já havia retirado as investigações sobre caixa 2 da Justiça Federal passando-as para a Justiça Eleitoral – onde as punições geralmente se restringem a questões ligadas a elegibilidade –, agora caminha para suspender os inquéritos em que houve compartilhamento de dados do antigo Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Veja Também

Ameaças à Lava Jato crescem, corrupção avança e eleitor se sente traído

Impedir prisão de condenados em 2ª instância é o avanço do retrocesso

E o Brasil continua a ser o paraíso da impunidade para corruptos?

Esta nova decisão – se de fato for concretizada no final da votação no plenário iniciada quarta-feira, 20 – atinge o coração do sistema de prevenção de crimes financeiros porque condiciona o compartilhamento de dados das movimentações financeiras ao Ministério Público à prévia autorização judicial. Isto contraria as convenções internacionais assinadas pelo Brasil e adotadas pelos países que se situam na linha de frente do combate aos crimes financeiros.
O STF é, hoje, a vanguarda da reação contra a Lava Jato. Como se não bastasse ter aberto a porta das prisões para os criminosos condenados em segunda instância e que agora podem recorrer de suas penas aguardando que a prescrição os livre da cadeia.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

Corrupção Operação Lava Jato Sergio Moro STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados