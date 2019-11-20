Veja como a decisão do STF sobre uso de dados fiscais pode afetar o ES

A decisão de Toffoli pode ser mantida pelo Supremo e ser considerado que somente dados gerais podem ser repassados pelos órgãos de controle ao Ministério Público sem autorização judicial. Nesse caso, se quiserem complementar a apuração com mais informações, promotores ou procuradores terão que requerer aval da Justiça. Se isso ocorrer, é possível que os ministros tenham que "modular" o alcance da decisão, ou seja, decidir a partir de quando o entendimento vale, para não anular atos passados. Em outro cenário, os ministros podem decidir que o repasse de dados detalhados não é quebra de sigilo porque o Ministério Público também mantém o segredo das informações. Neste caso, a autorização judicial seria necessária somente para se obter extratos bancários ou declaração de Imposto de Renda. O STF também vai discutir se só é possível compartilhar dados genéricos ou também dados detalhados. O MPF que se os investigadores forem ter acesso apenas a informações genéricas, isso obrigará essa instituição, a fim de ter acesso aos dados detalhados, a requerer em juízo a quebra de sigilo de pessoas que, por vezes, não praticaram qualquer conduta suspeita.