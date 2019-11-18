Moro diz que debate sobre 2ª instância no Congresso não afronta STF

Data: 29/10/2019 - ES - Cariacica - Visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, em Cariacica - Editoria: Política - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu em artigo na edição do Estado desta segunda-feira (18), que as discussões no Congresso em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segunda instância não significam uma afronta ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao ressaltar que deve ser respeitada a decisão do STF de determinar a prisão após esgotados os recursos (trânsito em julgado), Moro argumentou que os "juízes interpretam a Constituição e a lei".

"O Congresso tem o poder, observadas as condições e maiorias necessárias, de alterar o texto da norma. Cada um em sua competência, como Poderes independentes e harmônicos", escreveu o ministro.

Na avaliação de Moro, a divergência apertada do julgamento sobre a segunda instância (6 votos a 5) abre espaço para as discussões entre os parlamentares.