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Declaração

Moro diz que debate sobre 2ª instância no Congresso não afronta STF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu em artigo na edição do Estado desta segunda-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 11:24

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 11:24

Data: 29/10/2019 - ES - Cariacica - Visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, em Cariacica - Editoria: Política - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu em artigo na edição do Estado desta segunda-feira (18), que as discussões no Congresso em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segunda instância não significam uma afronta ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao ressaltar que deve ser respeitada a decisão do STF de determinar a prisão após esgotados os recursos (trânsito em julgado), Moro argumentou que os "juízes interpretam a Constituição e a lei".

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"O Congresso tem o poder, observadas as condições e maiorias necessárias, de alterar o texto da norma. Cada um em sua competência, como Poderes independentes e harmônicos", escreveu o ministro.
Na avaliação de Moro, a divergência apertada do julgamento sobre a segunda instância (6 votos a 5) abre espaço para as discussões entre os parlamentares.
"Magistrados que compuseram a própria maioria vencedora, como o ministro Dias Toffoli, admitiram que o Congresso poderia alterar a legislação processual ou a Constituição para dar à presunção de inocência uma conformação diferente da interpretação que prevaleceu por estreita maioria", escreveu.

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