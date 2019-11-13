A tolerância é condição essencial de sobrevivência da Humanidade

Tolerância entre os povos Crédito: Divulgação

É preciso estar atento a rótulos e a lavagem cerebral. A tolerância é condição de sobrevivência da Humanidade. Não apenas em plano internacional, mas também no Brasil, buscar o aperto de mãos, construir pontes, celebrar o diálogo – é o caminho da Paz.



Em 16 de novembro, sábado próximo, celebraremos o Dia Internacional da Tolerância. Corre com frequência a ideia de que o Islamismo é incompatível com os ideais democráticos.



O Fundamentalismo, ou seja, a pretensão de deter toda a verdade, a intolerância para com o divergente, o carimbo de herege aposto aos que discordam não é monopólio do Islã.

Também entre os cristãos existem fundamentalistas. O Islamismo não é incompatível com os Direitos Humanos.



Mais do que o que li em livros, tenho sobre esta matéria um depoimento pessoal. Tive a oportunidade de participar, na França, de um Congresso Internacional Islâmico-Cristão. Foi uma das mais belas e importantes experiências que esta vida, já alongada, me proporcionou.



Naquele encontro fraterno, marcado pela tolerância e pelo despojamento, homens e mulheres portadores de crenças diferentes procuramos descobrir nossas identidades, em vez de realçar nossas divergências.

Que doçura para a alma de um cristão ouvir, face a face de um muçulmano, que o Islamismo prescreve a fraternidade; adota a ideia da universalidade do gênero humano e de sua origem comum; ensina a solidariedade para com os órfãos, os pobres, os viajantes, os mendigos, os homens fracos, as mulheres e as crianças; estabelece a supremacia da Justiça acima de quaisquer considerações; proclama a liberdade religiosa e o direito à educação; condena a opressão e estatui o direito de rebelar-se contra ela; estabelece a inviolabilidade da casa.



Há uma forte incidência da herança judaico-cristã no arcabouço do Islamismo. Este abismo, que se proclama existir, entre o Ocidente e o Mundo Islâmico, tem razões políticas e econômicas.



Não se baseia na verdade. Hoje, Satã é o Islã, como no passado historicamente recente, Satã era a Alemanha e a Itália.



A propósito de alemães e italianos, a propaganda era feita com tal malícia e capacidade técnica que brasileiros supunham ser um dever patriótico perseguir imigrantes que descendiam desses povos europeus.

Meus ancestrais, de origem germânica, experimentaram esse sinete. Para aprofundar a reflexão, pousemos os olhos sobre a seguinte passagem do Profeta Maomé:



“Eu não sou senão um homem. Se eu vos ordeno qualquer coisa de vossa Religião, segui-me.

Se eu vos ordeno qualquer coisa que revela minha opinião, eu sou apenas um homem.

O que diz respeito à Religião cabe a mim.