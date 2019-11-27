A manobra pouco republicana de Erick Musso na Assembleia

Presidente da Assembleia, Erick Musso Crédito: Lissa de Paula/Ales

O plano já era costurado nos bastidores há alguns meses, mas tudo ficou mais às claras na segunda-feira (25), quando os deputados aprovaram uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para autorizar as eleições antecipadas. Com o caminho desimpedido, e menos de 48 horas depois da mudança na regra, o atual presidente da Casa, Erick Musso, convocou a votação que garantiu a sua permanência no cargo para o biênio 2021-2023.

Deputados bem que tentaram justificar a espantosa antecedência de 432 dias em relação à data originalmente prevista para a nova eleição. Mas se os discursos floreiam, mas não esclarecem, nem por isso os reais motivos da manobra deixam de ser óbvios. Como não há benefício à população, a ausência total de lógica que sustente tamanha antecipação acabou por deixar cristalinos os propósitos daqueles que a encamparam.

A força que Erick Musso claramente exerce na Assembleia hoje pode não ser mantida após as eleições municipais de 2020, quando parlamentares se ausentam para participar da disputa e a entrada de suplentes reorganiza o tabuleiro político da Casa – dos 30 deputados, 20 podem concorrer a prefeito. O cavalo-de-pau foi a tática encontrada, portanto, para não trocar o certo pelo duvidoso, algo jamais visto na história da Assembleia, nem mesmo nos sombrios anos da Era Gratz, entre 1997 e 2003.