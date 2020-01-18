A ignorância da esquerda em relação à economia e o aumento do desemprego

Esquerda política Crédito: Divulgação

As esquerdas têm também o seu tripé macroeconômico: governo grande, orçamento ilimitado e subsídios seletivos para campeões nacionais. Brizola já dizia: “Em matéria de necessidade pública, primeiro a gente faz a despesa necessária ao interesse coletivo e, depois, a receita.“ Ou Dilma dizendo “gasto público é vida”. A insanidade não tem limite. A ignorância em economia leva à situação atual de desemprego em massa e aumento da miséria e da desigualdade.

Alguns países têm dívida grande sem problema. Mas ela é perigosa quando tende a aumentar rapidamente e o mercado percebe possibilidade de descontrole, provocando fuga de dólares e desvalorização do real. E isso pode acontecer por dois motivos: juros altos e gastos anuais do governo maiores que a arrecadação. É esse o caso brasileiro.

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Os juros ficam altos se precisam ser aumentados para conter inflação ou se os credores desconfiam que há um risco de calote e pedem mais juros para compensar o risco. Ainda bem que, desde o governo Temer, os juros têm caído, reduzindo a velocidade de crescimento da dívida, que agora pode se estabilizar, mesmo ainda em nível alto, em 2020.

Os gastos do governo estão maiores que a arrecadação desde 2014, no desgoverno Dilma. O governo Temer constitucionalizou um teto de gastos para sinalizar que ia controlar o problema e impedir que novos gastos fossem introduzidos sorrateiramente no orçamento. Afinal, Millôr já dizia que, em Brasília, todos os gastos são pardos.



Com isso, a esquerda pirou porque o seu tripé macroeconômico estava sendo atingido. Onde já se viu controlar gastos? Alguns usam erroneamente o exemplo do governo atual de Portugal, de esquerda, conhecido lá como a “geringonça”, como se tivessem feito uma política diferente da austeridade e tivessem tido sucesso. Não é verdade.

Lá, houve demissão de funcionários públicos, corte de salários e pensões, coisa que não dá para fazer por aqui por causa dos “direitos adquiridos”, mesmo que o país vá para o buraco. Depois que fizeram o que tinha que ser feito, como as medidas são impopulares, a esquerda vem surfar na onda, ganha eleição e começa a afrouxar a austeridade - até a próxima crise.

Alguns países desenvolvidos, eventualmente com dívida grande, têm um histórico de estabilidade econômica, população com alta renda, um bom ambiente de negócios e uma segurança jurídica, que não é o nosso caso, e passam a certeza que a coisa não sairá do controle. Isso se reflete nos ratings das agências internacionais, motivo de sinistras teorias da conspiração das esquerdas.