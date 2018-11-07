Esquerda perde representação no País

foi o partido com mais redução no período: neste ano, elegeu 149 nomes para cargos no Executivo e Legislativo, 41% menos comparado a 2010, quando fez 255. Os resultados das urnas mostram que a eleição neste ano foi marcada por forte sentimento antipetista dos eleitores. Já ocaiu de 118 para 101; o, de 107 para 84, e o, de 34 para 31. Entre os partidos de esquerda no País, só ocresceu em número de representantes. Passou de dez eleitos, em 2010, para 28 neste ano.