Em encontro com residentes, produtora da Globo conta segredo para descobrir boas histórias

Observar, escutar, pesquisar, investigar. Aliadas à intuição, as técnicas usadas no jornalismo também são adotadas pelas equipes dos programas de entrenenimento que você vê por aí. Caçadora de boas histórias, a jornalista Tati Wuo, que trabalha com "Caldeirão com Mion", conhece bem esse caminho e contou sobre sua própria saga como pesquisadora e produtora de conteúdo. Ela enfatiza: esse percurso começa muito antes – até anos antes – de a atração ir ao ar.
Os segredos da profissional para encontrar esses tesouros em forma de narrativas foram detalhados num bate-papo entre ela e os alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, na aula inaugural do programa de imersão, ocorrida na manhã desta quarta-feira (14), com mediação da editora de Entretenimento da TV Gazeta, Elis Carvalho.
“Tudo é inspiração. Se o seu olhar já estiver voltado para isso, você vai ver que o mundo é inspirador para a gente pensar em histórias boas pra contar. Às vezes, você pega o mesmo ônibus todos os dias e o motorista tem uma p* história que você nem sabe, porque não teve a curiosidade de perguntar. Tenho essa visão de que o mundo tem mais coisas boas do que ruins. As ruins, eu deixo para o jornalismo factual (risos)”, disse Tati, que também é ex-residente (da turma de 2001) e ex-apresentadora do programa "Em Movimento," da TV Gazeta.
Uma das dicas dadas pela jornalista ao longo da conversa foi sobre a “investigação” pelas redes sociais. Em tempos de hiperconexão, esse é um recurso potente. Foi assim que ela, por exemplo, chegou a uma superfã de Demi Lovato, cantora norte-americana que estaria no Brasil para participar da edição 2023 do festival de música The Town.
Na passagem pelo país, Demi agendou uma rápida participação no “Caldeirão com Mion”, e toda a equipe do programa foi desafiada: como sair do "mais do mesmo" na interação com a diva pop?
A solução do time foi promover, no palco da atração, um encontro com a cantora e seus jovens admiradores, um segredo que seria mantido até o último segundo da entrada em cena. Começou então a saga para selecionar o trio de "lovactics" que teriam esse privilégio. Não, não poderia ser um fã "meia-boca". O ponto de partida adotado por Tati para achar "a história" foram as redes sociais.
“Vi uma postagem no Instagram do The Town sobre a Demi. Tinha milhões e milhões de comentários. Fui lendo um a um e cheguei ao de uma fã que me chamou atenção. Ela falava que nunca tinha conseguido encontrar a Demi. Cliquei no perfil dela e fui stalkear, fazer aquele trabalho de detetive investigativo, sabe?”, ressaltou Tati.
Foi aí que veio a surpresa que credenciou a fã a ser um case de alto match com a pauta. “Vi na rede social que ela tinha participado de um videoclipe da Demi Lovato, só com os fãs que estavam na grade de um show. Mas ela não tinha encontrada a Demi. Não é só uma história. Ela tinha uma história que poderia contar na TV: eu participei do clipe da Demi Lovato”, disse Tati, que em seu currículo também tem passagens como pesquisadora do Fantástico e do Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, e como integrante da equipe de Xuxa, na Record.
Na conversa na Rede Gazeta, Tati deu outros exemplos de trabalhos que a marcaram como pesquisadora e produtora, como a jornada para encontrar crianças superdotadas que participaram do “Pequenos Gênios”, quadro do “Caldeirão” que foi ao ar ainda sob o comando de Luciano Huck. A convidada especial da aula inaugural também mostrou algumas imagens e reportagens da época em que foi apresentadora do “Em Movimento”.
Entretenimento com os focas
Para o coordenador do curso de Residência e gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, a mensagem deixada pela veterana pode e deve inspirar novos jornalistas nesta imersão. Afinal, a turma vai produzir um programa de entretenimento que vai ao ar pela TV Gazeta, tendo por foco a geração Z.
“O conteúdo apresentado por Tati foi ótimo e vai ao encontro do que os residentes encontrarão pela frente. Queremos boas histórias e bom percurso narrativo. Entretenenimento também é jornalismo, é informação. Queremos cumprir os próximos três meses aliando a leveza e a profundidade que o dia a dia da produção jornalística pode oferecer”, afirmou Fachetti.
A aula inaugural desta quarta-feira foi aberta pelo diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, que reforçou a importância boa apuração para fazer entregas relevantes ao público, e não apenas o comum e ordinário. Disso, o mercado está cheio. "Jornalismo é igual a tocar violão: violão é muito fácil de ser mal tocado. Qualquer boteco pode ter alguém ‘arranhando’. Mas a perfeição tem que ser construída, tem que ter dedicação.”
Ainda neste primeiro dia de atividades, os residentes conheceram as áreas da Rede Gazeta. Tiveram acesso às primeiras instruções presenciais sobre como será o programa, aos uniformes e à mochila com materiais do curso. Cada um também receberá um notebook, que será usado na sede da empresa ou nos locais de apuração de conteúdos.