2020 tem tudo para ser um ano melhor para a economia brasileira

A primeira, do setor de eletrodomésticos, anunciou a destinação de R$ 394 milhões para a construção de uma planta que deve começar a operar no primeiro semestre de 2021. Já a segunda empresa, especializada em itens de utilidade doméstica, vai investir R$ 50 milhões na fábrica que deve ser inaugurada ainda no primeiro semestre do próximo ano.

As perspectivas positivas têm assoalho consistente, não são devaneios. Um relatório do Ibre-FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) prevê um crescimento de 2,2% do PIB em 2020. O consumo das famílias deve sofrer uma aceleração no novo ano, com crescimento de 2,6% em relação a 2019. São números que dependem de cenários propícios, mas também da tomada estratégica de decisões governamentais, com ressonância no Legislativo. 2020 tem tudo para ser melhor.