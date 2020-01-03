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Economia

2020 é ano crucial para a definição de projetos para o ES

É a hora de definir a forma de aproveitamento das oportunidades surgidas, visando garantir que seja ampliada a exploração do potencial de setores econômicos

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 10:21

Públicado em 

03 jan 2020 às 10:21
Aldren Vernersbach

Colunista

Aldren Vernersbach

Estado vai fazer concurso para contratar servidores para a ES Gás Crédito: Agência Petrobras
A economia do Espírito Santo está inserida em um contexto econômico que conduz o Estado a um quadro de definições com relação a projetos dependentes de mudanças em diferentes aspectos e que englobam inúmeros segmentos. Este ano apresenta-se como um período importante para que demandas do ES sejam reavaliadas e consideradas em um plano para o desenvolvimento local, de forma que se estabeleçam decisões, resolvendo problemas e imbróglios que ainda permanecem em análise.
Ainda mais importante é a definição da forma de aproveitamento das oportunidades surgidas, visando garantir que seja ampliada a exploração do potencial de setores econômicos do ES, o que é capaz de contribuir para o crescimento da economia capixaba.

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Uma das ações de maior destaque para o Espírito Santo é a estruturação da ES Gás e a implementação do seu contrato de concessão. A empresa pública pode elevar a atratividade do Estado, fornecendo o ativo energético a um custo reduzido e de forma descentralizada, tornando-se a viabilizadora de investimentos.
Juntamente com a ES Gás, é essencial a definição do uso dos recursos provenientes dos royalties da exploração de petróleo e gás, destinados aos fundos do Estado – Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (Funses) e Fundo de Obras e Infraestrutura Estratégica para o Desenvolvimento do Espírito Santo – um importante fator para o desenvolvimento econômico estadual. Ainda no Setor de Óleo e Gás, vale ressaltar o possível apoio ao REATE, programa de estímulo à exploração de reservas onshore.

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O fortalecimento dos setores tradicionais no Espírito Santo também se mostra um dos objetivos a serem perseguidos em 2020 pelo governo estadual, uma vez que esses setores são capazes de gerar crescimento econômico com maior agilidade e de forma descentralizada.
Destaque deve ser dado ao apoio à Indústria de Rochas Ornamentais – que corresponde a 10% do PIB capixaba – com a sua nova regulação econômica em elaboração e a necessidade de absorção das tecnologias disruptivas para manter a indústria competitiva.

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Outra definição mais urgente é a elaboração de novos arranjos contratuais para a criação de novos modelos de parcerias público-privadas, imprescindíveis ao Espírito Santo. Devem-se criar condições para que projetos de infraestrutura sejam retomados no Estado e outros iniciados. Os projetos especificamente centrados na malha rodoviária e no modal portuário, que compõem o sistema econômico-logístico capixaba, são capazes de atrair investimentos para o ES.
O Espírito Santo tem oportunidades para ampliar o seu desenvolvimento econômico já identificadas, logo, existem muitas definições a serem feitas para o seu aproveitamento.

Aldren Vernersbach

A economia capixaba tem espaço aqui, com textos do economista, pesquisador e consultor, vinculado ao Instituto de Economia da UFRJ, membro do GEE, economista-membro da International Association for Energy Economics (IAEE) e do Institute for New Economic Thinking (INET)

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