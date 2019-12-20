10 filmes para curtir na Netflix e no Prime Video durante o feriado do Natal

Tempo de Decisão (Netflix)

História de um Casamento”, de Noah Baumbach, é imperdível. O filme acompanha o casal Charlie (Adam Driver) e Nicole (Scarlett Johansson) nos dias finais de seu casamento - a tal história na verdade é de uma separação. O filme é bem construído, afetuoso, nos apaixonamos pelo casal e depois nos afastamos dele, mas também é duro e sofrido. Indicado a seis Globo de Ouro, é presença certa no Oscar e torna Adam Driver o favorito a Melhor Ator.

Já que temos Adam Driver aqui em cima, também o temos por aqui. “The Report”, original da Amazon, é um suspense baseado em fatos. Nele, um funcionário idealista do senado conduz uma investigação sobre o Programa de Detenção e Interrogatório da CIA, criado após o 11 de Setembro, revelando tudo o que a agência fez para esconder um segredo brutal do público americano. Outra boa atuação do ator em um thriller claustrofóbico e urgente.

Em “La Vingança”, Caco (Felipe Rocha) flagra sua namorada (Leandra Leal) transando com um argentino. Afogando as mágoas ao lado do amigo Vadão (Daniel Furlan), ele topa participar de um plano que não tem como dar certo: partir para a Argentina em um Opala 72 para ficar com o maior número de mulheres possível para, assim, “se vingar” do país como um todo. Uma comédia de costumes que brinca com a rivalidade entre os dois países.

Dirigido por Steven Soderbergh, “A Lavanderia” é baseado nos documentos dos “Panama Papers”. O filme protagonizado por Meryl Streep é separado em blocos, mas tem seu fio condutor em uma viúva que busca respostas após levar um golpe de uma seguradora. O roteiro mostra, bem didaticamente e conduzido pelos personagens de Antonio Banderas e Gary Oldman, todos os passos da lavagem de dinheiro mundo afora - sobra até para o Brasil.

Como o Natal está logo ali, “Klaus”, da Netflix, pode ser ótima pedida pra família toda. O filme conta a história de um preguiçoso carteiro enviado para uma vila bem problemática. Para sair dali, ele precisa que as pessoas enviem um certo número de cartas. Ele, então, bola um plano e conta com a ajuda de um velho ermitão. Uma divertida história de como surgiram as cartinhas de Natal. Uma dica: assistam à versão dublada por Rodrigo Santoro e Daniel Boaventura, que dão muito mais assinatura aos personagens do que a dublagem original.

Na onda de fazer remakes live action de seus clássicos de animação, a Disney lançou neste ano o “Alladin” de Guy Ritchie. O filme traz a história clássica do jovem que descobre a lâmpada mágica, acontece que o gênio azul agora é Will Smith. Conhecido pelos filmes de gângsters com ritmo rápido, Ritchie mostra um lado família aqui e conta com o talento de Smith para entregar um filme que funciona melhor que a animação original. Para a família.

Filmaço de Fernando Meirelles conta a história real do encontro entre o então papa Bento XVI e o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que viria a se tornar o papa Francisco. Com excelentes atuações de Anthony Hopkins e Johnathan Pryce, o filme tem dinâmica interessante ao contrastar as personalidades de dois caras tão diferentes. O filme resgata histórias da ditadura militar argentina e aproxima os dois papas com afeto. A utilização de imagens de arquivo só reforçam o peso da história.

Em 1968, a jovem Sarah Bellows, uma garota problemática que mantinha um mau relacionamento com os pais, foi ao porão para escrever um livro repleto de histórias macabras. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes descobre o livro e começa a investigar o passado de Sarah. No entanto, as histórias do livro começam a se tornar reais. Uma antologia de histórias de terror de baixo orçamento que deve agradar as fãs do gênero.

"Serenity" é dirigido por Joss Whedon, que depois ficaria famoso com o primeiro "Vingadores". O western espacial conta a história dos tripulantes da nave que dá nome ao filme. A trama, na verdade, é uma conclusão para a série "Firefly", uma das ficções-científicas mais legais dos últimos tempos, mas que durou apenas uma temporada. Vale a pena conferir ambas, mas a série infelizmente só está disponível na Claro Vídeo.