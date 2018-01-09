Viver sob as leis do crime corrói a cidadania dos moradores do Ourimar

Imagem aérea do condomínio Ourimar Crédito: Divulgação / PMES

O caso do Condomínio Ourimar, na Serra, é emblemático de como as leis se dissolvem sob o uso da força e da violência. É um drama que expõe feridas sociais que parecem nunca cicatrizar. É parte de um sistema de dominação da população mais vulnerável, com o tráfico tornando uma comunidade refém do crime, com a marca da ausência do Estado.

reportagem exclusiva de Glacieri Carrareto para o Gazeta Online, o condomínio, que começou a ser construído em 2013 dentro do programa Minha Casa Minha Vida, foi entregue em 2016. Já naquele ano, traficantes começaram a se infiltrar para, em pouco tempo, passarem a impor as próprias leis. Estabeleceram-se, então, o terror e o medo no conjunto habitacional, com mortes, expulsões e conivência forçada com o crime. Espantoso é perceber que o estabelecimento desse poder paralelo não demanda muito tempo: no caso do Ourimar, sua instalação foi quase meteórica. Como relatado na, o condomínio, que começou a ser construído em 2013 dentro do programa Minha Casa Minha Vida, foi entregue em 2016. Já naquele ano, traficantes começaram a se infiltrar para, em pouco tempo, passarem a impor as próprias leis. Estabeleceram-se, então, o terror e o medo no conjunto habitacional, com mortes, expulsões e conivência forçada com o crime.

A escolha do Ourimar não deve ter sido aleatória, basta se atentar para a sua localização estratégica: no meio da mata, com rotas de fuga para a rodovia ES 010 e para Vila Nova de Colares, tudo em meio a uma das localidades mais violentas do Estado, foco de uma contínua guerra urbana, muitas vezes silenciosa para quem vive nas zonas mais nobres.

O Estado deve voltar a se impor. Operações policiais foram realizadas no ano passado, quando sete mortes no local foram relacionadas à disputa de poder do tráfico, na tentativa de resgatar o condomínio de volta aos seus moradores, mas é preciso ir além. É inaceitável que o poder público feche seus olhos para quase dois mil moradores em uma terra sem lei. Pelo menos 48 famílias já foram expulsas de seus lares pelos bandidos.