Com Nelson Motta, “Fim de Expediente” da CBN encerra Vitória Summit em grande estilo

Programa foi apresentado ontem ao vivo diretamente do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Thiago Almeida

Em clima de descontração, troca de conhecimento e música boa, o encerramento do Vitória Summit foi em grande estilo. O programa Fim de Expediente (FDE), da rádio CBN, foi apresentado diretamente de Vitória pelo ator e diretor Dan Stulbach, o consultor financeiro Teco Medina e o autor José Godoy. Neste ano, o convidado especial foi o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta, que deu um show de simpatia e troca de experiências. Clique na matéria abaixo e assista ao programa na íntegra.

Dan Stulbach falou sobre a alegria de estar na capital do Espírito Santo, a convite da CBN Vitória. “O capixaba é um povo muito acolhedor e fiquei muito feliz quando surgiu o convite de voltar a essa terra tão linda. E ainda bater um papo com o grande Nelson Motta dispensa comentários”, disse.

Teco Medina reforçou que foi uma noite memorável e especial para o Fim de Expediente, com a presença de um grande artista e ser humano. “Não é sempre que temos essa oportunidade ímpar de conversar com Nelson Motta, que fala sobre todos os assuntos com tanta clareza e conhecimento. Vitória está de parabéns pelo evento, foi um grande prazer estar com cada um dos capixabas”, afirmou.

Para fechar a noite com chave de ouro, o Vitória Summit contou com um show exclusivo da cantora Vanessa da Matta, que animou os convidados presentes cantando seus grandes sucessos.

Vanessa da Matta encerrou Vitória Summit 2021 Crédito: Leandro Neves

Vitória Summit 2021

Realizado nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Hotel Senac Ilha do Boi, o Vitória Summit 2021 discutiu a retomada pós-pandemia e as perspectivas políticas e econômicas para 2022. O evento reuniu pensadores e lideranças capixabas para planejar a agenda de ação dos próximos meses.