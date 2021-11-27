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Noite especial

Com Nelson Motta, “Fim de Expediente” da CBN encerra Vitória Summit em grande estilo

O programa foi transmitido diretamente de Vitória para todo o Brasil e teve Nelson Motta como convidado especial

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 14:13

Publicado em 

27 nov 2021 às 14:13
Da
Programa foi apresentado ontem ao vivo diretamente do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Thiago Almeida
Em clima de descontração, troca de conhecimento e música boa, o encerramento do Vitória Summit foi em grande estilo. O programa Fim de Expediente (FDE), da rádio CBN, foi apresentado diretamente de Vitória pelo ator e diretor Dan Stulbach, o consultor financeiro Teco Medina e o autor José Godoy. Neste ano, o convidado especial foi o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta, que deu um show de simpatia e troca de experiências. Clique na matéria abaixo e assista ao programa na íntegra.

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“Fim de Expediente” da CBN encerra Vitória Summit com Nelson Motta

Dan Stulbach falou sobre a alegria de estar na capital do Espírito Santo, a convite da CBN Vitória. “O capixaba é um povo muito acolhedor e fiquei muito feliz quando surgiu o convite de voltar a essa terra tão linda. E ainda bater um papo com o grande Nelson Motta dispensa comentários”, disse.
Teco Medina reforçou que foi uma noite memorável e especial para o Fim de Expediente, com a presença de um grande artista e ser humano. “Não é sempre que temos essa oportunidade ímpar de conversar com Nelson Motta, que fala sobre todos os assuntos com tanta clareza e conhecimento. Vitória está de parabéns pelo evento, foi um grande prazer estar com cada um dos capixabas”, afirmou.
Para fechar a noite com chave de ouro, o Vitória Summit contou com um show exclusivo da cantora Vanessa da Matta, que animou os convidados presentes cantando seus grandes sucessos.
Vanessa da Matta encerrou Vitória Summit 2021
Vanessa da Matta encerrou Vitória Summit 2021 Crédito: Leandro Neves

Vitória Summit 2021

Realizado nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Hotel Senac Ilha do Boi, o Vitória Summit 2021 discutiu a retomada pós-pandemia e as perspectivas políticas e econômicas para 2022. O evento reuniu pensadores e lideranças capixabas para planejar a agenda de ação dos próximos meses.
Além disso, durante a programação do encontro, a Rede Gazeta lançou o Anuário ES 2021, que traz um raio-X do Espírito Santo. Nesta edição, o projeto abordou como tema a inovação e os desafios e perspectivas para o próximo ano.

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