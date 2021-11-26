“Fim de Expediente” da CBN encerra Vitória Summit com Nelson Motta

Depois de uma série de debates produtivos sobre as perspectivas políticas e econômicas para o Espírito Santo , o programa Fim de Expediente (FDE), da rádio CBN, encerra nesta sexta-feira (26) a programação do Vitória Summit 2021 . Neste ano, o trio de apresentadores composto pelo ator e diretor Dan Stulbach, o consultor financeiro Teco Medina e o autor José Godoy, conversa ao vivo com o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta, diretamente do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, a partir das 18h30.

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo nesta página e na rádio CBN Vitória (92.5 FM). Além de compartilhar um pouco mais sobre suas experiências de carreira e história de vida, Motta também deve comentar as principais notícias de política e economia da semana, em um papo descontraído e com clima de happy hour, ao lado dos apresentadores.

Para fechar a noite, o Vitória Summit encerra a programação deste ano com um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata para os convidados presentes afrouxarem as gravatas, às 20h30.

Vanessa da Mata realiza show exclusivo para convidados após o programa "Fim de Expediente" Crédito: Reprodução/ Instagram/Vanessa da Mata

VITÓRIA SUMMIT 2021

Realizado nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Hotel Senac Ilha do Boi, o Vitória Summit 2021 discutiu a retomada pós-pandemia e as perspectivas políticas e econômicas para 2022. O evento reuniu pensadores e lideranças capixabas para planejar a agenda de ação dos próximos meses.