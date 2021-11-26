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Happy Hour

“Fim de Expediente” da CBN encerra Vitória Summit com Nelson Motta

Discutindo as principais notícias de política e economia da semana, o programa da CBN será transmitido ao vivo do Hotel Senac Ilha do Boi, nesta sexta (26), a partir das 18h30. Programação também terá show de Vanessa da Mata
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

26 nov 2021 às 14:25

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 14:25

Depois de uma série de debates produtivos sobre as perspectivas políticas e econômicas para o Espírito Santo, o programa Fim de Expediente (FDE), da rádio CBN, encerra nesta sexta-feira (26) a programação do Vitória Summit 2021. Neste ano, o trio de apresentadores composto pelo ator e diretor Dan Stulbach, o consultor financeiro Teco Medina e o autor José Godoy, conversa ao vivo com o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta, diretamente do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, a partir das 18h30.
A transmissão pode ser acompanhada ao vivo nesta página e na rádio CBN Vitória (92.5 FM). Além de compartilhar um pouco mais sobre suas experiências de carreira e história de vida, Motta também deve comentar as principais notícias de política e economia da semana, em um papo descontraído e com clima de happy hour, ao lado dos apresentadores.
Para fechar a noite, o Vitória Summit encerra a programação deste ano com um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata para os convidados presentes afrouxarem as gravatas, às 20h30.
Vanessa da Mata
Vanessa da Mata realiza show exclusivo para convidados após o programa "Fim de Expediente" Crédito: Reprodução/ Instagram/Vanessa da Mata

VITÓRIA SUMMIT 2021 

Realizado nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Hotel Senac Ilha do Boi, o Vitória Summit 2021 discutiu a retomada pós-pandemia e as perspectivas políticas e econômicas para 2022. O evento reuniu pensadores e lideranças capixabas para planejar a agenda de ação dos próximos meses.
Além disso, durante a programação do encontro, a Rede Gazeta lançou o Anuário ES 2021, que traz um raio-X do Espírito Santo. Nesta edição, o projeto abordou como tema a inovação e os desafios e perspectivas para o próximo ano.

Veja Também

Faça aqui o download do Anuário Espírito Santo 2021 da Rede Gazeta

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