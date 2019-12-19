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Dicas da Lucy

Vinagre de álcool: elimina odores e amacia tecidos

O produto é um dos grandes aliados da personal organizer Lucy Mizael, que enumera seus benefícios na hora da limpeza da casa

Públicado em 

19 dez 2019 às 19:25
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

O vinagre de álcool é ótimo para desengordurar e dar brilho às mais diversas superfícies Crédito: shutterstock
Quem acompanha meu quadro no ES1, da TV Gazeta, já percebeu que o vinagre é um dos meus grandes aliados. O vinagre é uma solução aquosa de 4% a 10% de ácido acético, que tem o poder de desengordurar e dar brilho. Ele se dissolve, não deixa resíduos e, claro, serve também para preparar receitas caseiras. E tem mais: é emoliente. O ácido acético neutraliza a alcalinidade do sabão, amaciando o tecido e eliminando odores, e é sobre este poder do vinagre que vamos falar hoje.

Use vinagre para neutralizar maus adores das roupas:

Basta fazer uma pré-lavagem, dissolvendo 200 ml de vinagre em uma bacia com água suficiente para cobrir as roupas. Deixe a roupa de molho por 30 minutos e depois coloque na lavadora como de costume, com o sabão de sua preferência.

Use vinagre para clarear roupas:

Deixe a roupa muito suja ou encardida de molho por 2 a 6 horas na solução abaixo.

  • Dissolva em uma bacia grande com 8 litros de água quente (pode ser do chuveiro)

  • 400 ml de vinagre de álcool

  • 1 xícara de chá cheia de bicarbonato

  • 100 ml de sabão

Use vinagre para amaciar as roupas:

Adicione, no ciclo de enxágue, 200 ml de vinagre de álcool claro. Fique tranquila, depois de seca o cheiro de vinagre não fica impregnado nas roupas. Você pode usar água de tecidos para perfumar. Basta borrifar enquanto seca ou na hora de passar a ferro.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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