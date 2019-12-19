Vinagre de álcool: elimina odores e amacia tecidos

Quem acompanha meu quadro no ES1, da TV Gazeta, já percebeu que o vinagre é um dos meus grandes aliados. O vinagre é uma solução aquosa de 4% a 10% de ácido acético, que tem o poder de desengordurar e dar brilho. Ele se dissolve, não deixa resíduos e, claro, serve também para preparar receitas caseiras. E tem mais: é emoliente. O ácido acético neutraliza a alcalinidade do sabão, amaciando o tecido e eliminando odores, e é sobre este poder do vinagre que vamos falar hoje.
Basta fazer uma pré-lavagem, dissolvendo 200 ml de vinagre em uma bacia com água suficiente para cobrir as roupas. Deixe a roupa de molho por 30 minutos e depois coloque na lavadora como de costume, com o sabão de sua preferência.
Deixe a roupa muito suja ou encardida de molho por 2 a 6 horas na solução abaixo.
Dissolva em uma bacia grande com 8 litros de água quente (pode ser do chuveiro)
400 ml de vinagre de álcool
1 xícara de chá cheia de bicarbonato
100 ml de sabão
Adicione, no ciclo de enxágue, 200 ml de vinagre de álcool claro. Fique tranquila, depois de seca o cheiro de vinagre não fica impregnado nas roupas. Você pode usar água de tecidos para perfumar. Basta borrifar enquanto seca ou na hora de passar a ferro.