Vinagre de álcool: elimina odores e amacia tecidos

Quem acompanha meu quadro no ES1, da TV Gazeta, já percebeu que o vinagre é um dos meus grandes aliados. O vinagre é uma solução aquosa de 4% a 10% de ácido acético, que tem o poder de desengordurar e dar brilho. Ele se dissolve, não deixa resíduos e, claro, serve também para preparar receitas caseiras. E tem mais: é emoliente. O ácido acético neutraliza a alcalinidade do sabão, amaciando o tecido e eliminando odores, e é sobre este poder do vinagre que vamos falar hoje.