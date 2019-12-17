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Mil e uma utilidades

Veja os dez benefícios do vinagre de maçã para a sua saúde

Pessoas que ingerem vinagre de maçã apresentam uma redução nas taxas do colesterol ruim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 15:19

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 15:19

Vinagre de Maçã Crédito: YelenaYemchuk
Conteúdo originalmente publicado em 10/2017
As donas de casa já conhecem as mil e uma utilidades do vinagre. Mas o que pouca gente sabe é que esse produto, especificamente o de maçã, faz maravilhas pela nossa saúde. Ele é usado há milênios. Dizem que era o truque de beleza da Cleópatra, a rainha do Egito, por ser bom para a pele, para os cabelos e para as unhas.
Tem mais: combate do colesterol à depressão. É diurético e controla a pressão alta. Ajuda na digestão e tem efeito detox no organismo. A lista de benefícios parece interminável, e muitos deles já foram comprovados pela ciência.
O vinagre é feito da fermentação da maçã. É a natureza se transformando. Muito do que falam é da cultura popular. Pela minha filosofia de vida, fico com a natureza. É melhor do que remédio, diz a naturopata paulista Anna Ponce, que consome a bebida diariamente há 9 anos.
Estudos confirmaram o poder do vinagre de maçã (ou vinagre de cidra), por exemplo, no controle dos níveis de açúcar no sangue por causa da presença do ácido acético, substância que, inclusive, interfere na saciedade e acelera o metabolismo. Ou seja, de quebra, ajuda a emagrecer.
Colesterol
Pesquisas também já mostraram que pessoas que ingerem vinagre de maçã apresentam uma redução nas taxas do colesterol ruim. Ele tem mais de 300 compostos químicos. Regula o pH do sangue. E já sabemos que um pH desregulado é origem de várias doenças, destaca a naturopata.
O produto faz bem para todo o organismo, segundo ela. Por conter lítio, ajuda a combater a depressão, É um calmante natural. Tem potássio, manganês, magnésio, que melhoram artrites, artroses e câimbras, cita.
Esses benefícios são quase que exclusivos do vinagre de maçã, de acordo com a nutricionista Amanda Afonso: Os outros vinagres são à base de arroz, álcool, que têm pouquíssimas propriedades funcionais.

Como consumir

Para dispor de todas essas propriedades emagrecedoras, depurativas do sangue e rejuvenescedoras, use duas colheres de sopa de vinagre de maçã orgânico por dia, preferencialmente com 100 ml de água antes das principais refeições.
Pode ainda ser utilizado em jejum juntamente com suco de um limão ou abacaxi e água, ou até para temperar a salada. Outra dica é tomá-lo como chá à noite. É bom para a retenção líquida, ajudando a desinchar, sugere a naturopata.
Mas não é bom exagerar. O ácido acético pode agredir o estômago, causando gastrite e úlcera, alerta a nutricionista Amanda Afonso.

10 BENEFÍCIOS

1) Reduz as taxas de colesterol ruim;
2) Reduz os níveis de açúcar no sangue;
3) Tem função anti-inflamatória, sendo indicado para casos de artrite, artrose;
4) É bom contra câimbras e dores musculares;
5) É diurético, ajudando contra a retenção de líquidos;
6) Ajuda a emagrecer, pois tem agentes que atuam na saciedade;
7) Tem efeito detox, eliminando substâncias tóxicas do organismo e ajudando na digestão;
8) Tem agentes antioxidantes, eliminando radicais livres. É rejuvenescedor;
9) Por conter lítio, combate a depressão;
10) Tem função bactericida, combatendo fungos nas unhas e cicatrizando feridas.

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